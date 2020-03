Viverone, il sindaco Carisio convoca il consiglio comunale. La minoranza si imbufalisce

Riceviamo e pubblichiamo. "Quale conferma di come l’emergenza Coronavirus non paia del tutto chiara alla Amministrazione del Comune di Viverone, vogliamo rendere partecipe la cittadinanza del fatto che oggi 12 Marzo 2020 alle ore 11,30 abbiamo appreso con gran stupore che ci sia stata notificata la richiesta di convocazione ad un Consiglio Comunale straordinario per domani 13 Marzo 2020 alle 12.

La sorpresa è aumentata nello scoprire che la ‘straordinarietà’ ed impellenza NON RIGUARDI la drammatica emergenza che sta bloccando il pianeta, ma bensì UNA SEMPLICE RATIFICA DI VARIAZIONE DI BILANCIO del 15 Gennaio 2020 che, con ogni probabilità, poteva essere già discussa nell’ultimo consiglio comunale del 30 Gennaio u.s..

Rendiamo pubblica la comunicazione fatta via pec dal nostro gruppo consigliare, con la quale ribadiamo che, seguendo le indicazioni governative, non riteniamo opportuno riunire 13 persone in una stanza facendo correre a tutti il pericolo di contagio che proprio così fortemente si cerca di scongiurare!! Esprimiamo tutta la nostra perplessità su come questa emergenza venga gestita dall’Amministrazione, facendo presente che il nostro rifiuto alla partecipazione fisica al Consiglio è fatta nell’interesse della salute di tutti i consiglieri e di tutte le persone con cui ogni partecipante potrebbe venire successivamente in contatto.

Auspichiamo, quindi, che l’Amministrazione accolga la nostra richiesta di svolgere il Consiglio Comunale telematicamente o, comunque, per il tramite degli strumenti digitali (misura già adottata da diversi Comuni), così che la seduta del Consiglio Comunale rispetti le buone prassi da seguire in questo periodo e così che tutti i membri del Consiglio Comunale diano il buon esempio a tutti i cittadini (ossia evitare le aggregazioni di persone)".