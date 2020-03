Partito della Rifondazione Comunista: "Hanno ragione le operaie e gli operai in Sciopero per la sicurezza"

Il Governo con gli ultimi provvedimenti ha dato una stretta indispensabile quanto contraddittoria per fermare il contagio da Coronavirus, ci si è infatti dimenticati non solo di tutelare senzatetto, migranti e carcerati, ma anche operaie e operai al lavoro in settori non essenziali. Giustamente sono subito partiti gli scioperi spontanei con altissima adesione in più di 10 aziende in Piemonte , nelle provincie di Vercelli, Asti e Cuneo.

La Segretaria FIOM Piemonte, Vittoria De Martino denuncia alla stampa: ”In queste ore nelle fabbriche si stan determinando confusione e panico, anche perchè si registrano i primi casi di contagio che in alcuni casi non vengono resi pubblici dalle aziende”. In ogni posto di lavoro ,per legge, dovrebbero essere i Medici competenti insieme ai Responsabili della Sicurezza aziendali a dare disposizioni per garantire sicurezza e prevenzione e per ri-organizzare la produzione secondo le disposizioni e consegnare le protezioni individuali sempre, ma in questa situazione di pandemia ,chi controlla cosa?

Già prima di questa emergenza erano in aumento infortuni e morti sul lavoro, una strage rimossa e taciuta che ha alla base sfruttamento e precarietà. In tutte le ASL del Piemonte i tecnici SPRESAL, servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono drammaticamente sotto organico perchè decimati come tutte le figure sanitarie da irresponsabili tagli e blocchi di assunzioni di cui si son resi responsabili tutti i Governi Nazionali e tutte le Amministrazioni Regionali. Rifondazione Comunista Biellese esprime totale solidarietà alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori perchè in queste settimane cruciali le fabbriche vanno chiuse , garantendo a tutte e tutti salario e mantenimento del posto di lavoro.Così come si son chiuse scuole e locali , Lo si deve fare ora, prima che sia troppo tardi!