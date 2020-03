La meditazione Buddhista contro le afflizioni del Coronavirus VIDEO

In questo difficile momento che sconvolge la vita della comunità mondiale, le diverse religioni forniscono ai propri fedeli indicazioni sul modo di affrontare con il giusto atteggiamento spirituale l’epidemia di Coronavirus.

Dal monastero buddhista di Graglia Santuario il Lama Paljin Tulku Rinpoce ha trasmesso una pratica che ognuno può fare indipendentemente dalle proprie credenze e che vedrà tutti idealmente uniti nella meditazione alle 21.00 di ogni sera.Dice il lama: “Le meditazioni buddhiste servono per aiutare se stessi e per sviluppare un potenziale energetico che porti beneficio a tutti gli esseri.

Nel caso del Coronavirus avrà dunque una grande importanza l’intenzione con cui si pratica, che deve essere basata sulla Compassione verso chi soffre e fare da supporto emozionale agli specifici trattamenti e alle appropriate attenzioni dei medici. Il pensiero positivo è una grande medicina e in questo caso è molto utile per produrre energie rigeneratrici a protezione del proprio corpo, ma che possono anche essere inviate mentalmente a supporto di chi soffre per paura delle epidemie o che è già stato colpito dal virus.