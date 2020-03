E-book e quotidiani on-line gratis per gli utenti del Polo Bibliotecario Biellese

In un momento come questo leggere aiuta a vincere il senso di isolamento e solitudine che in questi giorni ci pervade. Tutte le biblioteche hanno però dovuto sospendere i servizi al pubblico e non possono essere vicine ai loro utenti. Per questa ragione la Biblioteca Civica di Biella ha deciso di offrire fino al 30 giugno 2020 la consultazione gratuita dei quotidiani on-line e il prestito degli e-book, estendendo il servizio che fino ad ora era erogato a pagamento dalla Biblioteca di Città Studi. In accordo con quest’ultima, si è stabilito che il servizio verrà finanziato dalla Città di Biella e che la Biblioteca di Città Studi si occuperà di offrire un servizio informazioni agli utenti che per la prima volta dovranno collegarsi con il loro e-reader, PC o tablet.

Gli utenti iscritti in qualsiasi biblioteca del polo BiblioBi riceveranno una mail con le istruzioni per richiedere il servizio. Coloro che non si sono fino ad ora iscritti al Polo BiblioBi non potranno accedere a questo servizio, che si è deciso di offrire a tutti i frequentatori abituali delle biblioteche del territorio, consapevoli che vivranno maggiormente la chiusura dei servizi come una grave assenza nella loro vita quotidiana. Il servizio di digital lending è gestito dalla piattaforma MLOL (Media Library On Line) che è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. L’accesso a MLOL consente di poter scegliere tra migliaia di titoli e di poter accedere ad una edicola fornita. Il catalogo di MLOL è da tempo integrato nel portale BiblioBi (www.polobibliotecario.biella.it) e per richiedere in prestito l’e-book si potrà selezionare l’opzione Media Library On Line nella consueta pagina di ricerca, inserendo poi le credenziali d’accesso fornite.

Spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “Questa non è la sola iniziativa che attueremo per offrire una risposta di tipo culturale a un problema che ci sta limitando fortemente anche nel soddisfacimento di quei bisogni primari come fare la spesa. Con il personale della Biblioteca Civica di Biella si sta cercando di dare il nostro contributo, anche con brevi video caricati su Facebook in cui i bibliotecari, ma non solo, leggono una fiaba ai bambini. Ho in mente anche altre iniziative per mantenere vivo il contatto con i numerosi utenti delle nostre biblioteche che nello scorso anno si sono distinte come servizio d’eccellenza per la nostra città”.

https://www.medialibrary.it/adm/UserFiles/file/MLOL_web.pdf

https://www.medialibrary.it/adm/UserFiles/file/EBOOK_MLOL_web.pdf