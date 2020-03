Donazioni di sangue: il virus non ferma la generosità

Anche oggi, in piena emergenza Coronavirus, sono stati ben 19 i volontari della sezione di Biella che con la loro donazione di sangue o plasma hanno contribuito, insieme a tutti gli altri donatori, a tenere stabili le scorte del nostro Ospedale e del sistema trasfusionale. Altro dato positivo e curioso riguarda l'età dei donatori: la chiusura delle scuole e delle università ha portato ad un aumento delle donazioni da parte dei giovani iscritti alla nostra sezione."Molte persone, sentiti gli appelli alla donazione, ci stanno chiedendo come diventare donatori" dichiara Lorenzo Tivelli, Presidente Avis di Biella che prosegue "questo è il momento dell'emergenza e la situazione viene gestita dalla nostra segreteria programmando le donazioni con donatori già idonei e subito disponibili. Finita la fase emergenziale saranno preziosi i nuovi donatori che copriranno eventuali carenze derivanti dall'indisponibilità dei volontari che stanno donando oggi". Ricordiamo a tutti i donatori già idonei che è possibile - e necessario - uscire per andare a donare e che viene rilasciato direttamente in Ospedale il certificato da allegare all'autocertificazione per circolare. Infine vale la pena ripete le caratteristiche richieste per diventare donatori:maggiore etàbuona salutepeso minimo 50kg