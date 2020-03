Coronavirus, "siamo parte della stessa cordata". Il Cai apre la donazione a favore degli Amici dell'Ospedale

Il momento che stiamo vivendo, con l’#emergenzacoronavirus sta mettendo in discussione molti dei punti fermi della nostra quotidianità. Dobbiamo essere uniti e affrontare queste settimane con grande responsabilità. Per noi che siamo abituati alle alte quote lo sforzo e l’attenzione a cui ognuno di noi è chiamato è quello che ci è familiare della #CORDATA.

Siamo tutti uniti dalla stessa corda e siamo responsabili per chi è legato a noi.Ogni attività delle scuole e dei gruppi è sospesa e l’invito che ci viene dagli amici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS è quello di evitare anche ogni attività personale (scialpinismo, ciaspolate) che possa esporre a un rischio e quindi richiedere assistenza sanitaria.La sanità pubblica è sotto stress e ogni risorsa comprensibilmente deve essere concentrata all’emergenza #Coronavirus, pertanto il Club alpino italiano – sezione di Biella aderisce con convinzione alla campagna#IOSTOACASA

Richiamando ancora il concetto di #CORDATA vogliamo invitarvi tutti, a seconda della propria disponibilità, a supportare la ASL Biella, attraverso una donazione per poter acquistare presidi sanitari fondamentali, come i respiratori, per poter accrescere la capacità di cura e assistenza dei malati. Il collettore dei contributi è l’associazione Amici Ospedale Di Biella (www.amiciospedalebiella.org), qui le modalità di donazione con causale “Covid-19” seguito da nome, cognome e codice fiscale del donante.

COME DONARE

Bonifico Bancario È possibile effettuare donazioni con un bonifico bancario.

Biverbanca IBAN: IT87 Q060 9022 3000 0000 1000 314

Banca Sella IBAN: IT56 F032 6844 4300 5211 7928 350

Assegno Bancario Intestato a Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

Carta di credito o paypal Fai una donazione con carta di credito o paypal e scegli per quale progetto destinare i fondi.