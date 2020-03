Coronavirus, Quota 300 aderisce a #noirestiamoacasa

A seguito degli ultimi sviluppi sulla situazione Coronavirus, tutte le attività dell'associazione Quota 300 sono sospese fino al 3 Aprile, salvo nuove eventuali disposizioni a tutela della salute pubblica.

In un momento difficile come questo è importante che tutti si faccia la propria parte per evitare il diffondersi del contagio. Anche se la voglia di andare in natura è tanta, #noirestiamoacasa.

Viene pertanto annullata l'escursione con le ciaspole "Aspettando la Primavera" di Domenica 15 Marzo, mentre per ora è confermata l'escursione "Profumo di Mare" di Domenica 5 Aprile.

Sarà nostra cura informare tempestivamente sull'evolversi della situazione.