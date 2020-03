Coronavirus, positivo il tampone all'ex lanificio Sella della società Axerve

Il caso sospetto di contagio da Covid-19 relativo a un dipendente della società Axerve con sede a Biella, presso gli uffici dell’ex Lanificio Maurizio Sella, non a contatto con il pubblico, è risultato positivo al tampone.Il gruppo Sella ha già provveduto alla sanificazione degli ambienti di lavoro ai quali il dipendente ha avuto accesso la scorsa settimana e ha informato i pochi colleghi che potrebbero aver avuto contatti con lui frequentando gli stessi spazi, e che attualmente sono a casa, per adottare tutte le misure necessarie d’intesa con le autorità sanitarie.

In questi giorni, infatti, i dipendenti degli uffici in questione sono già tutti in smartworking poiché il gruppo fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha immediatamente predisposto tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto delle misure e delle raccomandazioni delle autorità competenti per il contenimento del contagio. In particolare è stato stabilito il ricorso allo smartworking e il collegamento da remoto in tutti i casi possibili, la compartimentazione degli spazi, la distribuzione di liquido igienizzante e il rispetto della distanza tra le persone.