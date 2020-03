Coronavirus, Partito Comunista Italiano - Vercelli e Biella: "Sostegno e solidarietà ai lavoratori"

Con l'avanzare dell'epidemia di Covid-19 e le difficili ore che la nazione italiana, l'Europa e il mondo stanno vivendo è necessario fornire, comunicare e diffondere la vicinanza del Partito Comunista Italiano Vercelli Biella con tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno visto le loro vite sconvolte e colpite da questa drammatica situazione. Questo nostro comunicato non vuole essere retorica politica di circostanza, ma vuole porre il punto sull'immensa gratitudine umana e la solidarietà piena con il personale sanitario che sta combattendo una vera e propria guerra contro l'incalzare del virus, ed i limiti materiali e burocratici di un sistema sanitario troppo a lungo bistrattato e considerato alla stregua di una mangiatoia da una politica drammaticamente priva di una visione sociale autentica e non dettata da logiche clientelari e di bottega.

Ci sono lavoratori e lavoratrici che in questo momento lavorano a regime ininterrotto, dormendo sul posto di lavoro, con alti rischi per la loro salute mentale e fisica. A voi, noi diamo tutta la solidarietà umanamente esprimibile e invitiamo ogni cittadino a prendere esempio dalla vostra determinazione a cui va tributata da noi tutti un osservanza disciplinata dei vincoli espressi tramite decreto dall'attuale governo. Il Partito Comunista Italiano Vercelli Biella vuole inoltre porgere la sua vicinanza politica ed umana a tutti i lavoratori e le lavoratrici in queste ore in sciopero sul proprio posto di lavoro per difendere il proprio sacro diritto alla salute contro l'interesse e le logiche di profitto. Perchè una società che mette in primo piano il profitto e le logiche economiche sulla salute è una società che ha smarrito la sua direzione umana prima ancora che politica.

Vogliamo ricordare a tutti che se saremo uniti, solidali e stoici contro le difficoltà che ci circondano noi usciremo trionfatori dalle nostre battaglie. Auguriamo che questa situazione drammatica porti ad un risveglio della coscienza comune sui limiti della società attuale, e che una volta superata, possa portare ad affrontare con pari determinazione le drammatiche sfide sociali ed ambientali che si affacciano sul XXI secolo