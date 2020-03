Coronavirus, Paolo Mander: "Comunicazione? Da qualche giorno qualcuno ha capito l'importanza"

Mai come ora dobbiamo prendere atto dell’importanza dei contenuti della comunicazione e dell’influenza che, il modo di trattarli, può avere sull’evoluzione dell’emergenza che stiamo vivendo. E questo non è avvenuto solo perché le notizie incontrollate sui social hanno dato il via alla diffusione di tutte le opinioni possibili e il loro contrario, ma soprattutto perché proprio la comunicazione ha influito sui comportamenti e dunque, in definitiva, anche sul problema.

Perché ciò sia avvenuto e stia, anche se meno, avvenendo, trova risposta in tutti quegli elementi che essa sfrutta nella sua variante pubblicitaria, per convincere gli individui a fare qualcosa e a formarsi un’opinione. A differenza di una normale campagna pubblicitaria però, il flusso di informazioni dei giorni scorsi (ora per fortuna le cose sono cambiate) aveva le seguenti caratteristiche:- Era incontrollato: tutte le opinioni erano possibili e ciò ha confuso la gente;- Era incoerente: opinioni difformi tra virologi ed esperti in genere ha generato paura e incertezza scientifica ed ha autorizzato ognuno a farsi un’opinione personale senza averne competenza;- La pressione sul pubblico e la frequenza erano altissime: l’attenzione di tutti era costantemente sul problema;- Nessun “rumore di fondo”: nulla poteva, ne può per ora, coprire i messaggi continui dei quali siamo oggetto H24;- Contenuti molto contraddittori;- Nessun controllo ne pianificazione.

Negli ultimi giorni qualcuno ha capito che l’importanza di una comunicazione efficace, coerente, chiara e credibile non era più trascurabile, al pari del problema che l’aveva originata. Ed ecco dunque com’è cambiata. Gli esperti sono concordi su quasi tutte le loro affermazioni (leva della sicurezza scientifica); I testimonial scesi in campo sono modelli credibili culturalmente e socialmente (leva dell’identificazione);- Gli appelli alla disciplina sono chiari (leva dell’imitazione); I numeri inquietanti fanno riflettere sui rischi per il futuro nostro e dei nostri cari e spaventano (leva della perdita).

Basterà? Vedremo. Però possiamo dire con certezza che il cambio di rotta della comunicazione (e soprattutto il riprenderne in mano il timone) era indispensabile e, speriamo, efficace.