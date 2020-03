Coronavirus, la Borsa Merci di Vercelli resterà chiusa fino al 31 marzo

Si tratta di una decisione obbligata per contrastare il coronavirus. Nei giorni 17-24-31 marzo la tradizionale giornata di contrattazioni della Borsa Merci di Vercelli non si terrà, è stata sospesa in via precauzionale, considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica, in base alle disposizioni emanate in materia.

La chiusura ha l'obiettivo di ridurre le possibilità di contagio del virus COVID-2019, comunemente conosciuto come coronavirus, come previsto dall’art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo u.s. che vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli adotta e adotterà tutte le precauzioni previste dal caso sulla base dei provvedimenti sanitari ufficiali.