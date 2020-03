Coronavirus, idonazione all'ospedale dal comitato studentesco del Liceo Avogadro di Biella

Il Biellese è terra di solidarietà. Non lo scopriamo oggi ma in un momento così delicato come questa emergenza Coronavirus, anche gli studenti vogliono dare il loro contributo. "Il Comitato Studentesco d'Istituto del Liceo Scientifico Avogadro di Biella, capitanato da noi Rappresentanti d'Istituto degli Studenti ha deciso in maniera volontaria di devolvere a titolo di donazione una somma all'ospedale di Biella per fare fronte all'emergenza COVID-19. Si tratta di un gesto fortemente voluto da noi ragazzi Rappresentanti d'Istituto in quanto crediamo che in un momento come questo sia doveroso anteporre i fatti concreti alle parole.