Coronavirus, edilizia al palo: a Biella fermi via Ogliaro, al Piazzo e via La Marmora a singhiozzo

L'edilizia si blocca per l'emergenza Coronavirus. A Biella i lavori di ripristino della frana in via Ogliaro sono fermi da un paio di giorni. In questo caso la ditta appaltatrice dei lavori ha la sede fuori regione e quindi impossibilitata a recarsi a Biella. Anche solo per gli spostamenti di routine come il pranzo e il pernottamento se avviene con più persone in un mezzo solo, è vietato.

Stessa problematica anche per le opere di barriere architettoniche al Piazzo. I lavori avrebbero dovuto iniziare lunedì 16 marzo ma slitteranno di settimane fino al termine dell'emergenza. Diversa è la situazione in via La Marmora. L'impresa sta lavorando ancora ma la mancanza di materiale potrebbe far chiudere a breve anche questi lavori.