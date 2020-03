Coronavirus, Corradino: "Non ho la febbre, lunedì partirà la sanificazione della città" VIDEO

Resoconto giornaliero di questa guerra al Covid 19 che ha cambiato la vita di tutti nel consueto appuntamento col sindaco di Biella Claudio Corradino: "Si è sparsa una voce in città ma rassicuro tutti, non ho la febbre, l'ho provata 5 volte, solo un piccolo raffreddore. Oggi abbiamo consegnato 35 pasti, accontentando tutti coloro che l'hanno richiesto. In un solo giorno dalla messa in moto la macchina si è dimostrata efficiente grazie ai volontari e all'assessore Scaramuzzi e agli assistenti sociali. Un modello che consento di replicare in altri comuni".

Parchi e giardini "Sono frequentati da persone che fanno attività motoria e questo è previsto dal decreto mantenendo le distanze. Non esagerate però. Resta il fatto che meno si sta fuori meglio è. Raccomando soprattutto i nonni di essere prudenti".

Sanificazione di Biella "Partirà prestissimo la campagna di sanificazione della città: pulizia strade con camion, portici, panchine con operatori dotati di tuta e irroratore, insomma tutto quanto andrà fatto. Partiremo lunedì,intanto stamattina un piccolo esperimento in una via ed è andato bene. Nel giro di una settimana faremo tutta la città. Ripeto ancora che è importante non uscire di casa, abbiate pazienza. Diamoci una mano perchè una decina di giorni passano in fretta".

Assessore al Commercio Barbara Greggio. "Stamattina abbiamo pensato di emettere un paracadute alle imprese, tutelare i posti di lavoro sospendere le misure fiscali in vigore e apporre un controllo sui tassi e spese di istruttoria. Ringrazio la camera di commercio che ci ha ospitato insiem a Uib e le associazioni di categoria. Presenti in video conferenza insieme a noi diversi istituti bancari. Obiettivo è avere pacchetti speciali a tassi zero. Entro martedì verranno presentate al nostro assessorato tutte le proposte".

Vice sindaco Giacomo Moscarola. "I volontari protezione civile si stanno adoperando. Oggi abbiamo consegnato 35 pasti, 35 spese e 35 medicinali. Gli anziani non devono uscire e questo servizio è importante. Loro chiamano il numero 015.8554511 e le persone che andranno a casa saranno tutti con divisa della Protezione Civile del mezzo e del cartellino. Loro andranno nel negozio faranno la spesa e porteranno il resto dei soldi all'anziano così riduciamo al massimo gli spostamenti. Personalmente ringrazio tutte queste persone che tolgono spazio alla loro famiglia".