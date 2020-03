Coronavirus, a Mongrando si sospendono le rette per asilo, bus e pre-post scuola

Prime azioni concrete a Mongrando. Viste le misure straordinarie che il Governo ha dovuto adottare per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le rette dell’Asilo Nido, del servizio di pre-post scuola e del servizio di scuolabus nei giorni di mancata erogazione del servizio. “Le azioni di prevenzione e sorveglianza per il contenimento dell’emergenza sanitaria stanno determinando – spiega il sindaco Antonio Filoni - seri disagi alle famiglie che fruiscono dei servizi educativi e/o scolastici, costrette a trovare soluzioni alternative per la custodia dei bambini; considerato però che per tutto il mese di marzo l’asilo nido rimarrà chiuso e che anche gli altri servizi di scuolabus e di pre-post scuola non verranno erogati, a tutti gli utenti verrà neutralizzato al 100% ogni pagamento”.

Gli fa eco l’assessore all’Istruzione Luisa Nasso: “Tale agevolazione avverrà fino a quando la situazione tornerà alla normalità; inoltre , considerata la prolungata chiusura dell’asilo, si comunica che il personale educativo è a casa ma è impegnato con tutta una serie di attività, che in via telematica, vengono inserite, giornalmente, su un account di Facebook (nidomongrando ndr) in modo da trasmettere solidarietà alle famiglie e pensieri ludici ai piccoli fruitori del nido per non farli sentire troppo la lontananza e la nostalgia delle educatrici e dei loro piccoli compagni di gioco”.