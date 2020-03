Biella ti aiuta: consegna a domicilio di cibo, spesa e medicine per anziani e malati

Il messaggio è rivolto con priorità agli anziani e ai malati cronici. A seguito delle nuove indicazioni contenute nel decreto ministeriale per il contenimento del diffondersi del Coronavirus da oggi il Comune di Biella, con il fondamentale supporto dei volontari della Protezione Civile della Città di Biella e della Croce Rossa, avvia la campagna “Biella ti aiuta”. I volontari sono pronti a consegnare spesa, cibo e farmaci direttamente al domicilio delle persone in difficoltà. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, contattando il numero di telefono 015.8554511. Un operatore risponderà dalla sede centrale della Protezione Civile e sarà pronto ad ascoltarvi, a tale proposito è stato istituito un apposito ufficio di coordinamento con la collaborazione dell’assessorato alle Politiche Sociali della Città di Biella. Le richieste, si consiglia, devono pervenire preferibilmente al mattino per organizzare al meglio prenotazioni e consegne.

Tante persone anziane rispettano l’invito a restare a casa, ma il rovescio della medaglia è la difficoltà nella vita di tutti i giorni, prima fra tutte la spesa quotidiana, molti di loro sono fortunati e possono contare su figli e famiglia, purtroppo c’è anche chi non ha nessuno su cui contare: nessun problema, il cibo e la spesa lo consegneranno i volontari. Tutti gli operatori saranno riconoscibili e saranno dotati di strumenti idonei (guanti e mascherine). Il pagamento della spesa e dei pasti avverrà alla consegna previa presentazione dello scontrino.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi: “Siamo pronti ad ascoltare le vostre esigenze, per ora partiamo con il servizio della spesa, del pasto e dei farmaci a domicilio. Ma c’è già chi si è anche offerto per garantire il servizio di lavanderia. Ringrazio gli esercenti che hanno risposto fino ad ora al nostro appello, sono in tanti, chi vuole darci una mano può scriverci alla mail p.civile@comune.biella.it. Ringrazio i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa e anche i privati cittadini che hanno deciso di aderire e si sono messi a disposizione per l’avvio del progetto”. Ribadiamo il numero della Protezione Civile del Comune di Biella da contattare: 015.8554511