Scomparsa di Pier Giorgio Fava, il cordoglio del coordinatore provinciale di Forza Italia

Riceviamo e pubblichiamo:

"Esprimo un profondo cordoglio per la scomparsa di Pier Giorgio Fava Camillo e a nome di tutto il Coordinamento Provinciale di Forza Italia ci stringiamo intorno alle sue adorate Paola e Maria e a tutti i familiari.

Di formazione politica socialdemocratica, ha rappresentato metà del cuore pulsante del partito, entrando in Forza Italia sin dal ‘94 e ricoprendo diversi incarichi amministrativi in Provincia dal 1999 al 2013,quale assessore per due mandati e consigliere capogruppo per un mandato. Encomiabile è stato il suo indiscusso impegno per il territorio biellese, in particolare per la Val Sessera.

Per molti è stato non solo un amico ma anche un maestro. Uomo estremamente determinato, caparbio e di grande generosità, ha rappresentato un modo di intendere la politica fatta di confronti diretti, spesso dai toni accesi, tipici del suo carattere, ma dove la stretta di mano ricopriva un valore fondamentale. Anche per questo lascerà un grande vuoto nell’attuale scenario politico biellese".