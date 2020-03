Stufe a pellet Italia, Made in Italy e pagamento a rate

Basterebbero i soli numeri per raccontare il valore della sua produzione Made in Italy: 70.000 stufe vendute, 65.000 clienti soddisfatti e un catalogo con 16 modelli, realizzati da un unico costruttore e rivenditore. Stufe a Pellet Italia è il leader nazionale del settore, grazie a una proposta orientata alla qualità e con la convenienza di acquistare direttamente da un produttore specializzato nel campo del riscaldamento, con specifico riferimento alle stufe a pellet.

Basta un click su www.stufeapelletitalia.com per approfittare di spedizione gratuita, un’offerta composta interamente da prodotti in pronta consegna, pagamenti rateizzati, qualità rigorosamente Made in Italy e l’innovazione delle migliori stufe a pellet del mercato.

Stufe a Pellet Italia ha puntato sull’alta qualità, espressa dalla selezione delle materie prime, la precisione nelle lavorazioni artigianali e la cura in ogni aspetto del design. A questa sono associati prezzi competitivi, perché il cliente acquista dal produttore, che può così assicurare condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei concorrenti.

Ogni prodotto si distingue per l’ottenimento delle quattro stelle nella certificazione ambientale (DM 186/2017). Ed è il risultato di un processo di ricerca e sviluppo che coinvolge tecnologie all’avanguardia. Vengono così garantiti elevati valori di scambio termico in accordo con considerevoli riduzioni dei consumi.

Oltre al grande portato innovativo, l’offerta di Stufe a Pellet Italia comporta un risparmio ecologico. Rappresenta l’opzione migliore per un riscaldamento dell’abitazione eco-compatibile, nonché conveniente in ottica di taglio delle bollette.

Pronta consegna, spedizione gratuita e pagamenti rateali

L’acquisto online dei prodotti di Stufe a Pellet Italia è semplice e veloce grazie a www.stufeapelletitalia.com. L’intera proposta è in pronta consegna, il cliente riceve la stufa in 48-72 ore lavorative da quando ha eseguito il pagamento, e la spedizione è gratuita.

A bonifico bancario, carta di credito e contrassegno si è da poco aggiunta una nuova modalità. Grazie alla collaborazione con Soisy, Stufe a Pellet Italia permette un pratico pagamento rateale.

Alla comodità della rateizzazione vanno a sommarsi i vantaggi esclusivi assicurati da Soisy, marketplace dei prestiti tra privati. In pochi minuti il cliente compila la richiesta direttamente online, via PC o smartphone, e riceve l’eventuale accettazione. Anche la firma del contratto è in formato digitale, non c’è bisogno di file agli sportelli o appuntamenti in filiale.

Alla convenienza Soisy unisce la trasparenza. È tutto incluso nella rata mensile, non c’è nessuna brutta sorpresa, nessun costo nascosto.

16 modelli di stufe pellet in catalogo e un generatore di aria calda a biomassa

Il catalogo di Stufe a Pellet Italia è composto da 16 modelli che fanno riferimento a tre tipologie: stufe ad aria, stufe idro e caldaie idro. Tra le novità dell’offerta figura una soluzione concepita per scaldare ampi spazi lavorativi, come capannoni, magazzini e serre. È Vortice 120 Kw, generatore di aria calda alimentato a biomassa con carico pellet dal basso.