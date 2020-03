Scuola di Economia Civile, rinviato a maggio l'inizio dei corsi

Slitta la partenza dei corsi della “Scuola di economia civile”, iniziativa promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Diocesi di Biella e Banca Simetica, che ha come soggetto attuatore il consorzio “Filo da tessere”. Il primo modulo, in programma venerdì 3 e sabato 4 aprile, è in fase di ridefinizione, con conseguente posticipo dell'inizio delle lezioni a maggio, con il secondo modulo, in calendario venerdì 8 e sabato 9 maggio.

La “Scuola di economia civile" è rivolta a imprenditori e operatori pubblici e privati interessati ad approfondire i temi legati ad un modello economico che pone al centro del proprio operato la felicità pubblica attraverso la corretta gestione dei beni comuni. Oltre al programma riservato agli iscritti al corso, il venerdì mattina sono previsti 3 incontri aperti ad un pubblico più ampio e alle scuole. Il corso intende offrire una riflessione sulle grandi sfide del nostro tempo: la sostenibilità, l’impatto delle attività economiche, la finanza, la riorganizzazione aziendale e grandi temi del welfare.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a: segreteria@ilfilodatessere.com con il proprio CV entro lunedì 23 marzo. L'iscrizione è gratuita ed si intende per tutto il percorso strutturato in moduli: non è possibile iscriversi a moduli singoli (se non in casi particolari). Gli incontri si svolgeranno presso la Sala Conferenze di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in via Garibaldi, 17 a Biella.

Per informazioni e contatti: Consorzio Sociale Il filo da Tessere Via Tripoli 24 - Biella; mail segreteria@ilfilodatessere.com ; tel. 0150991174 www.ilfilodatessere.com .

Questo il programma:

MODULO 2

Venerdì 8 maggio

ore 9.00/12.00 - Incontro aperto al pubblico LA RESPONSABILITÀ CIVILE D’IMPRESA

ore 14.00/18.00 - riservato agli iscritti LA RESPONSABILITÀ CIVILE D’IMPRESA E LA SUA VALUTAZIONE

Sabato 9 maggio

ore 09.00/13.00 - riservato agli iscritti SUSSIDIARIETÀ E RESILIENZA

Docente: Sabrina Bonomi

MODULO 3

Venerdì 22 maggio

ore 9.00/12.00 - incontro aperto al pubblico LE ORGANIZZAZIONI COME SISTEMA APERTO

ore 14.00/18.00 LE ORGANIZZAZIONI COME SISTEMA APERTO (Impresa, contesto, territorio)

Sabato 23 maggio

ore 09.00/13.00 - riservato agli iscritti IL VALORE DELLA NARRAZIONE PER LE IMPRESE CONTEMPORANEE

Docenti: Elena Granata e Fiore De Letera

MODULO 4

Venerdì 5 giugno

ore 14.00/18.00 - riservato agli iscritti GIUSEPPE ARGIOLAS IL MANAGEMENT CIVILE

Docente: Giuseppe Argiolas

Sabato 6 giugno

09.00/13.00 - Incontro aperto al pubblico e agli iscritti FINANZA ETICAMENTE ORIENTATA

Docente: Riccardo Milano