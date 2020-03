La politica e il Biellese piangono Pier Giorgio Fava in Forza Italia fin dal 1994

E' mancato in queste ore all'ospedale di Vercelli, Pier Giorgio Fava, aveva 76 anni. Era ricoverato da meno di un mese. Lascia la moglie Paola, la figlia Maria e i nipoti tanto amati. Ma soprattutto "lascia un vuoto a tutti noi" dice Lorenzo Leardi. Amava la politica ed era nato sotto la bandiera del Partito Socia Democratico per il quale aveva ricoperto la carica di segretario provinciale e membro del direttivo nazionale. Poi dopo lo scioglimento, dal 94 è passato nelle fila di Forza Italia.

Dopo un grave lutto famigliare Pier Giorgio Fava si è tenuto lontano dalla politica fino al 1999 anno in cui è rientrato. Nella sua lista di carche ha ricoperto quella di consigliere e capogruppo provinciale con il presidente Orazio Scanzio. Dopo sei mesi diventa assessore, ruolo che manterrà sia in giunta Scanzio che quella Simonetti. E' stato anche membro della Fondazione. Per Fava la politica era una ragione di vita.

"Lo conosco dal 99 e siamo diventati grandi amici -commosso racconta Lorenzo Leardi-. Per me, indipendentemente dalla politica, è mancata una figura fondamentale. Le tantissime persone che mi stanno contattando vuol dire che qualcosa ha rappresentato, soprattutto in positivo. E questo vale non solo nella vita politica ma anche in quella amministrativa e sociale della provincia".

"Sono affranto dalla notizia anche se ero preparato -commenta il senatore Gilberto Pichetto-. Mi sento addolorato perchè mi ha accompagnato sempre negli ultimi 40 anni, 26 dei quali insieme in Forza Italia. Con Pier Giorgio abbiamo avuto spesso carattere conflittuale al quadro politico ma sempre un rapporto di stima reciproca e amicizia Fava pur carattere burbero era con un grande cuore. In questo tristissimo momento sono vicino a Paola, Maria e ai suoi nipotini. Questa notizia è stata per me veramente tremenda".

"Le più sentite condoglianze a Paola, Maria e famiglia per la perdita di Pier Giorgio Fava, un amico con un grande cuore e un grintoso e generoso amministratore che ha combattuto sempre in prima linea per il bene del territorio biellese e valsesiano". Queste le parole di tristezza dell'onorevole Roberto Pella.