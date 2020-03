Gilberto Pichetto ricorda l’amico Pier Giorgio Fava

“Dire che ci mancherà è poco, davvero troppo poco. Con Fava scompare una parte importante della mia vita. Ciao Giorgio”. Sono le parole del senatore Gilberto Pichetto Fratin, appena ricevuta la triste notizia. “Ricordo i tempi quando io ero segretario a Biella del Partito Repubblicano e Pier Giorgio di quello Social Democratico (Psdi) –dice ancora il senatore biellese-. Poi, 26 anni insieme in Forza Italia, a volte con rapporto conflittuale al quadro politico ma sempre di stima reciproca e amicizia. Dal carattere burbero, nicolazziano di ferro, valsesserino fino al midollo ma innegabile è stato il suo grande cuore”.

Una vita in politica, con idee a volte diverse ma sempre all’insegna della stima. “Per quarantanni abbiamo discusso, ci siamo confrontati, rigorosamente in dialetto piemontese e sovente con reciproco dissenso, anche con toni accessi ma qualsiasi discussione terminava sempre con una ritrovata armonia e con il reciproco pensiero alle rispettive famiglie. Conoscevo il suo quadro clinico e nell’ultimo mese, quando andavo a fargli visita in ospedale a Vercelli non mi riconosceva, era ormai debilitato. Tornavo a casa con il groppo in gola ricordando con nostalgia quelle discussioni. In questo momento di dolore sono vicino a Paola, Maria e ai nipoti. Dire che ci mancherà è poco, davvero troppo poco. Ciao Giorgio” conclude Gilberto Pichetto.