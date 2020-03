Da Pavignano a Gaglianico in bici per stazionare davanti al supermercato, 35enne denunciato FOTO

Noncurante del DPCM, stazionava davanti a un supermercato costringendo i clienti a passargli davanti. Protagonista dell'accaduto un cittadino nigeriano di 35 anni, arrivato al supermercato Il Gigante di Gaglianico da Biella Pavignano, in bicicletta. I clienti erano in fila in attesa di poter accedere al negozio, a debita distanza tra loro, mentre l'uomo rimaneva davanti alla porta di ingresso. Identificato dalla Polizia Locale di Gaglianico, il giovane è stato denunciato ed è rientrato nella sua abitazione di Pavignano. L'episodio è accaduto intorno alle 10 di questa mattina, 13 marzo.