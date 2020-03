andràtuttobene, l'arcobaleno di Viola

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

In foto il disegno della piccola Viola Fazzari, che scrive: "Con la speranza che questo arcobaleno porti un po' di colore alle persone in difficoltà".