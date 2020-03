andràtuttobene, il messaggio di Cinzia, Linda e Angelo

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

Di seguito il messaggio di Cinzia Tomasi insieme a Linda e Angelo Acquadro:

"Ecco il nostro arcobaleno,

Che nasconde il ciel sereno,

Quando il sole tornerà,

Tanta festa si farà,

Tutti insieme come un tempo,

Non ci sarà più tormento,

Ma solo Gioia e amore,

Per scaldare ogni cuore!

Andrà tutto bene!".