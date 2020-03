andràtuttobene, Giuseppe e Marta: "Uno per tutti, tutti per uno"

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

Anche Giuseppe e Marta Tamburella esprimono la loro solidarietà: "Uno per tutti, tutti per uno e Covid19 morirà".