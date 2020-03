andràtuttobene, anche da Loreto messaggi di solidarietà

Con la rubrica #andràtuttobene, Newsbiella vuole lanciare un messaggio di solidarietà in un momento di emergenza. Inviate le foto del vostro arcobaleno o cuore appeso, insieme ad una breve didascalia, a redazione@newsbiella.it.

In foto il disegno in cartapesta realizzato da Edoardo e Sofia di Loreto, Ancona: "Andrà tutto bene - ci scrivono - noi restiamo a casa".