Andrà tutto bene! Cuori e arcobaleni colorati, tanti messaggi di speranza dai più piccoli

In diversi punti del Biellese sono comparsi numerosi cuori e arcobaleni colorati appesi alle porte o in diversi angoli della casa con la dicitura “Andrà tutto bene!”. Una lodevole iniziativa capace di donare speranza e positività di fronte ad una realtà condizionata dall’emergenza del coronavirus. Un’idea spontanea che sta cominciando a diffondersi anche fuori dal Biellese. A realizzarli tanti bambini: un modo per distrarli, tenerli impegnati e farli divertire. In redazione e sulla posta di Facebook ne sono arrivati tante di queste opere. Mandateci gli scatti del vostro arcobaleno o cuore appeso, con una breve didascalia, alla mail redazione@newsbiella.it e verranno pubblicati sul nostro giornale.