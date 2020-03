Crevacuore, al via i lavori in Regione San Defendente

Partono i lavori di messa in sicurezza della viabilità in Regione San Defendente, a Crevacuore. Ad annunciarlo, lo stesso sindaco Ermanno Raffo: “Il progetto è stato approvato in Giunta e tra pochi giorni si comincia. Si tratta di un intervento reso possibile da fondi regionali per un costo di 15 mila euro”. Nei mesi scorsi, l’amministrazione aveva emesso un’ordinanza per impedire il passaggio a causa dei danni provocati dall’alluvione del novembre scorso.