resistiamo al virus, partono a Biella le video-letture della biblioteca. Gaggino: “Chiunque può inviarle” VIDEO

Chiudono le scuole e i musei per l’emergenza coronavirus e le biblioteche della città di Biella avviano una simpatica iniziativa attraverso i propri canali social per venire incontro a tutti gli utenti. Si chiama #resistiamo al virus e consiste nella video-lettura di un pensiero, una poesia o di un testo attraverso il proprio smartphone. Ad illustrare il progetto l’assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino: “La nostra biblioteca è un punto di riferimento per moltissime persone. Per questo, insieme alla direttrice Anna Bosazza, ci è venuta in mente questa idea. Chiunque voglia potrà inviarci un video di lettura della durata massima di 2 minuti all’indirizzo biblioteca@comune.biella.it . Dopo le valutazioni del caso, sarà pubblicato sui canali della biblioteca”.

Lo stesso assessore ha esordito leggendo una favola africana di stretta attualità dal titolo La gioia dell’etica. “Non deve essere un testo di sola attualità – spiega Gaggino – Può anche essere un messaggio o un momento di intrattenimento. È un modo per non stare lontani dai libri e dalla nostra biblioteca. In questi momenti, la cultura può e deve essere un veicolo capace di creare senso di comunità e aggregazione”.