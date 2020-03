Cosrab Biella, nuovi orari e sabato chiusura al pubblico dei centri di raccolta

Avviso importante di Cosrab Biella. Come pubblicato sulla propria pagina internet, gli uffici del Consorzio sono accessibili solo su appuntamento e per ragioni indifferibili, a causa delle misure straordinarie anti Covid-19. Per contatti (335-1398518 o info@cosrab.it o progetti@cosrab.it). Inoltre, il Presidente Gabriele Bodo Sasso ha assunto in data odierna le seguenti decisioni riguardo l'attività degli uffici del Consorzio, in relazione alle necessità di massima precauzione per il contenimento del coronavirus. Gli uffici saranno accessibili solo su appuntamento e solo la mattina, dalle 10 alle 12 e solo per urgenze.

Lo svolgimento delle pratiche ordinarie è garantito mediante smart working attivato in data odierna. Pertanto:

- gli appuntamenti o le comunicazioni potranno essere richiesti al numero 335-1398518 dalle 8,30 alle 12,30

– dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì;

- oppure via email ai seguenti indirizzi: info@cosrab

Per ufficio tecnico: progetti@cosrab.it, zaninnatalino@gmail.com

Infine, per tutelare la salute pubblica, nel rispetto di quanto disposto dai recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in ordine del contenimento della diffusione del Covid-19, si comunica anche la chiusura al pubblico di tutti i centri di raccolta consortili (Biella, Cerrione, Cossato, Mongrando, Pray, Trivero, Viverone) nella giornata di sabato 14 marzo. Le strutture rimarranno aperte nei consueti orari settimanali, per permettere alle utenze non domestiche il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani.