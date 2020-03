Coronavirus, stop all’attività di formazione de La Fonderia Musicale

In questi giorni stiamo vivendo un momento che non ha precedenti nella nostra storia recente: l’emergenza sanitaria diffusa ci impone di fare un salto di responsabilità, per fermare insieme la diffusione del coronavirus.

Per questa ragione, abbiamo deciso di sospendere le attività formative, almeno per questa settimana anche se non espressamente richiesto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella speranza che anche questa nostra azione possa servire a ridurre il contagio e che si risolva tutto per il meglio.

Con il pensiero rivolto a tutte le ragazze e ai ragazzi che frequentano corsi e alle loro famiglie, crediamo che se ognuno di noi mette in campo buona volontà e senso civico possiamo impedire il proliferare dei casi e riprendere il prima possibile a vivere serenamente la nostra quotidianità.

Nella speranza di rivedervi presto suonare i vostri strumenti, vi ricordiamo di seguire con attenzione le indicazioni sanitarie, di stare a casa il più possibile e di ascoltare tanta musica.