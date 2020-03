Coronavirus: "Siamo vicini all'Italia, in questo momento in Europa siamo tutti italiani" il messaggio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen

“Cari italiani, in questo momento difficile, voglio dirvi che non siete soli. L’Italia è parte dell’Europa, e l’Europa soffre con l’Italia. Siamo tutti italiani” questo il messaggio in lingua italiana della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in un videomessaggio in italiano.

“Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani“, ha detto la presidente.

In inglese la von der Leyen ha aggiunto: “La Commissione farà di tutto per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario, che è sotto pressione con un numero crescente di persone da curare. E ha un impatto su molti settori economici. Dobbiamo agire rapidamente, agire insieme e portare aiuto”.

Molto importante anche la dichiarazione a seguito della videoconferenza di ieri tra la Presidente von der Leyen e il Premier Conte. I due leader concordano sul fatto che il coronavirus sia una crisi mondiale ed europea che richiede solidarietà e una risposta forte e coordinata a livello europeo. Ma non solo: tutti sono d'accordo sul fatto che l'Italia sia attualmente in prima linea nella battaglia per contenere la diffusione del virus in Europa e deve far fronte nell'immediato a conseguenze di natura sanitaria, sociale ed economica;

La Presidente von der Leyen ha sottolineato come le azioni adottate dai singoli Stati membri hanno ripercussioni sul resto dell'UE. I due leader hanno convenuto che l'esperienza maturata in Italia deve servire da insegnamento per orientare le politiche europee.

La Commissione ha confermato che sarà pienamente utilizzata la flessibilità offerta dal patto di stabilità e crescita, e che si applicherà il regime degli aiuti di Stato previsto per circostanze eccezionali.