Coronavirus, sequestrate nel Biellese 500 mascherine non conformi

Nei giorni scorsi militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Biella, nel corso di un servizio di controllo del territorio, intensificato in questo periodo per il contenimento del “Coronavirus”, hanno proceduto al sequestro di 487 mascherine chirurgiche monouso in due attività economiche del Biellese. Quest’ultime, ritenute non sicure in quanto non conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché prive della marcatura di qualità CE, erano state poste in vendita al pubblico senza l’indicazione del Paese d’origine, dei materiali impiegati, delle precauzioni, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana. Per questo motivo sono state sequestrate in violazione del D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo). Ai responsabili di tali violazioni sono state contestate le relative sanzioni pecuniarie previste dalla specifica disciplina. L’attività proseguirà anche nei prossimi giorni a tutela della concorrenza e del mercato.