Coronavirus, primo soccorso psicologico gratuito alle persone in isolamento per contagio

Il periodo che stiamo vivendo è nuovo per tutti, la precarietà con cui affrontiamo queste giornate mette a dura prova la nostra capacità di gestire le emozioni e le nostre sicurezze sulla possibilità di fronteggiare gli eventi. La paura dilaga, paura del contagio, paura della crisi finanziaria, paura della morte nostra o dei nostri cari. Ci si avvicina all'altro con diffidenza e si rischia di sentirsi isolati e soli, ancora prima che l'isolamento diventi reale, prima ancora che sia necessaria la quarantena.

La proposta, mia e di altri colleghi e altre colleghe piemontesi, è quella di offrire un PRIMO SOCCORSO PSICOLOGICO GRATUITO via skype (o con altri mezzi a disposizione per l'interazione a distanza) alle persone che si trovano in isolamento a causa del contagio da COVID-19 ed alle persone che, spaventate da questa situazione, richiedano un supporto, ai medici e il personale sanitario.