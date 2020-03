Coronavirus, Corradino sui social: “State a casa e siate responsabili. Presto sanificazione a Biella” VIDEO

“Tutti i cittadini devono rispettare le medesime norme. Mettiamoci una mano sulla coscienza e teniamo un comportamento responsabile. Possiamo fermare questo virus in 15 giorni ma occorre l’impegno di tutti e state a casa il più possibile”. Questo l’appello che rivolge il sindaco di Biella Claudio Corradino direttamente ai propri cittadini, nel corso della consueta diretta social di aggiornamento sullo stato di emergenza del coronavirus. Dalla sede della Protezione Civile di Biella, il primo cittadino ha spiegato i punti principali del nuovo decreto governativo, rispondendo alle domande e perplessità dei biellesi. In special modo, sul tema degli spostamenti, che tanta confusione ha creato tra le persone. “Non si può correre per strada – ammonisce Corradino – Parchi e giardini sono da evitare per impedire situazioni di assembramento”. E sul numero dei contagi, Corradino sottolinea che “non è altissimo. Negli ultimi due giorni la situazione sta tendendo al miglioramento”. E rispondendo ad un utente, annuncia: “Ci stiamo attrezzando per una sanificazione attenta delle strade e delle vie della città. Adesso è prematuro farla ma partirà tra qualche giorno”.

Insieme a lui erano presenti il vice sindaco Giacomo Moscarola e l’assessore alla Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi: quest’ultima ha illustrato l’imminente progetto di assistenza agli anziani. “È stato attivato un numero (015.8554511 ndr ) attivo tutti i giorni, dalle 8 alle 20, dove si potranno prendere le richieste degli anziani e delle persone sole che hanno necessità di farmaci, alimenti, ricette mediche. Abbiamo organizzato un gruppo di volontari, tra Protezione Civile, Croce Rossa e privati cittadini. Per ulteriori dettagli dovremo attendere ancora qualche giorno”. Infine, Moscarola si è complimentato con gli esercenti biellesi per “essersi comportati in maniera impeccabile attenendosi alle norme, nel corso dei controlli della Polizia Locale. Ma ci sono ancora troppi anziani in giro per strada. State a casa e limitate gli spostamenti”.