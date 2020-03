Coronavirus, controlli a tappeto dei Carabinieri: fioccano 11 denunce a cittadini a spasso

La gente non riesce a stare a casa. Anche ieri controlli a tappeto da parte dei Carabinieri in ottemperanza al decreto ministeriale: 11 sono state le denunce per violazione all'articolo 650 del codice penale, ovvero non hanno fornito valide giustificazioni alla circolazione, oltre a 9 verifiche su esercizi pubblici, su tutto il territorio della provincia.