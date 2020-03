Coronavirus: caso sospetto all'ex Lanificio Maurizio Sella

"Questa mattina è stato registrato un caso sospetto di contagio da virus Covid-19, non ancora confermato, relativo a un dipendente con sede a Biella, presso gli uffici dell’ex Lanificio Maurizio Sella, non a contatto con il pubblico. In attesa dei risultati del tampone, in via precauzionale il gruppo Sella sta provvedendo alla sanificazione degli ambienti di lavoro ai quali il dipendente ha avuto accesso la scorsa settimana e ha preso contatto con i colleghi che hanno frequentato gli stessi spazi, per adottare tutte le misure precauzionali necessaried’intesa con le autorità sanitarie.

In questi giorni, peraltro, i dipendenti degli uffici in questione sono già tutti in smartworking. Il gruppo Sella, infatti, fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha immediatamente predisposto tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto delle misure e delle raccomandazioni delle autorità competenti per il contenimento del contagio, in particolare attraverso il ricorso allo smartworking e il collegamento da remoto in tutti i casi possibili, la compartimentazione degli spazi, la distribuzione di liquido igienizzante e il rispetto della distanza tra le persone". A comunicarlo è una nota stampa dello stesso Gruppo Sella.