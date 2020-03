Coronavirus, Biella: nuovi orari degli uffici di Palazzo Oropa

In esecuzione di quanto previsto dal DPCM 11.03.2020 in materia di misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus si comunica che gli uffici comunali di Palazzo Oropa sono aperti al pubblico:- dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: mattino dalle 10,00 alle 11,00, pomeriggio dalle 14,15 alle 15,15;- sabato solo stato civile dalle 9,30 alle 10,30 e solo per le denunce di morte.Si raccomanda di accedere agli sportelli solo per reali e inderogabili esigenze che richiedano la presenza fisica negli uffici.Le informazioni devono essere richieste esclusivamente via telefono o via mail ai recapiti indicati sul sito internet www.comune.biella.itLa presente disposizione avrà efficacia fino al 25 marzo compreso