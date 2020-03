Coronavirus, Biella e Cossato dicono "Sì" ai mercati aperti ma solo generi alimentari

I mercati di Biella e Cossato rimarranno aperti nonostante l'emergenza Coronavirus. A deciderlo le due Giunte dei rispettivi comuni. "Solo ed esclusivamente per quei banchi che vendono generi alimentari" commenta Claudio Corradino, "si farà il mercato alimentare sabato, osservando le distanze di sicurezza di 1 metro. Non ci dovrebbero grossi problemi di gestione" precisa il primo cittadino di Cossato Enrico Moggio.

A poche ore di distanza Valdilana aveva detto "no" alle aree mercatali di Ponzone e Mosso, arrivano le conferme dei due comuni più grandi. Il decreto ministeriale del Premier Conte apre infatti le porte alla vendita ai mercati e alle fabbriche, stop a bar e ristoranti, molti dei quali responsabilmente avevano già deciso l'abbassamento delle serrande. La decisione sull'apertura dei mercati spetta ai primi cittadini di ogni comune in base alla configurazione delle aree. Ma solo per alimentari e generi di prima necessità.