Coronavirus, annullate la storica Biella-Santuario di Graglia

Nonostante l'evento fosse ancora distante ancora oltre un mese, lo staff organizzativo della Biella-Santuario di Graglia ha deciso di annullare la 18ª edizione in programma il 19 aprile prossimo. Il presidente del Gaglianico 74, Alberto Cappio: "In questo clima di incertezza preferiamo lasciare tranquilli tutti. Ci vediamo nel 2021: inutile pensare a date di recupero, considerando che non si sa quando finirà l’emergenza e che poi il calendario sarà intasato dagli eventi già in programma".

Contestualmente sono state annullate anche altre due manifestazioni nelle quali il Gaglianico 74 era partner organizzativo, ovvero la 13ª edizione di Correndo con l'Avis in programma a Verrone il 17 aprile, e la 30ª edizione della Ronco-Cascina Alé in programma il primo maggio a Ronco.