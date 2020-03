Coronavirus, alla casa di riposo Oasi di Chiavazza le visite diventano "virtuali" FOTO

"Abbiamo iniziato a metterli in contatto tramite videochiamata, è stato commovente. Ora ci stiamo organizzando per farlo quotidianamente". Parla con emozione la direttrice della casa di riposo Oasi di Chiavazza, Paola Zago, che per far fronte all'emergenza Coronavirus ha pensato di sfruttare la tecnologia.

Dalla scorsa settimana, infatti, gli ospiti sono stati messi in contatto con le loro famiglie tramite videochiamata, al fine di limitare al massimo le visite esterne in struttura.

"Salvo propoghe, fino ad aprile la situazione rimarrà questa. Il decreto ha lasciato la facoltà al direttore della struttura di decidere le modalità di visita degli ospiti. Noi, per tutelare prima di tutto la loro salute, tendiamo a non far entrare nessuno, ma valutiamo l'urgenza caso per caso. Gli ospiti hanno spesso chiesto dei loro parenti, per questo abbiamo pensato di farli incontrare virtualmente".