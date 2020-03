Industria, produzione in difficoltà nel 4° trimestre 2019

Camera di Commercio, Unione Industriale Biellese e Confindustria Novara Vercelli Valsesia diffondono insieme i risultati delle rispettive indagini, con l’obiettivo di monitorare l’andamento della congiuntura nelle province di Biella e Vercelli. Mentre i dati dell'ente camerale fotografano l'andamento del quarto trimestre del 2019, l'analisi confindustriale raccoglie le previsioni degli imprenditori per il primo trimestre del 2020.

“I dati Istat evidenziano un 2019 di chiaro rallentamento per la produzione industriale su scala nazionale. A livello locale, applicando i criteri del PIL, dovremmo parlare di recessione dopo un anno caratterizzato dal segno meno in tutti i trimestri analizzati, con dati meno incoraggianti sul fronte del Biellese rispetto alla provincia di Vercelli. Alla ormai cronica debolezza del mercato interno si è aggiunto il calo della domanda dall’estero, con Francia e Germania, giusto per citare i due principali mercati di sbocco delle nostre realtà territoriali, alle prese con analoghi problemi di crescita. Difficoltà legate ad un contesto internazionale dominato da molti elementi di incertezza, a cui rischia di aggiungersi l’impatto non ancora misurabile legato alle emergenze sanitarie che dominano le cronache attuali. Certamente il sostegno del sistema camerale tramite servizi ad alto valore aggiunto nel campo della formazione e dell’informazione diretta alle imprese, non verrà meno, ma l’esigenza di riforme strutturali a livello centrale è imprescindibile” dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

La Vice Presidente dell'Unione Industriale Biellese con delega all'Economia d'Impresa, Marilena Bolli, commenta: “E’ nei momenti di difficoltà che si mette alla prova la solidità del sistema e, inevitabilmente, emergono le fragilità. L’economia locale, che già risente di una congiuntura negativa, rischia di essere ulteriormente compromessa se non saranno attuate in tempi brevi le misure necessarie a sostenere il credito e supportare le imprese. Fare previsioni in un momento delicato e in continuo aggiornamento come questo, sarebbe un esercizio sterile. Quello che possiamo fare, tutti insieme, è richiamarci al dovere della responsabilità. Come imprenditori, il nostro primo impegno va alla tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano in azienda, senza dimenticare di preservare quanto più possibile la vitalità delle imprese e la sostenibilità futura del tessuto imprenditoriale locale“.

La frenata registrata a inizio anno dalle nostre previsioni per il periodo gennaio-marzo 2020 – commenta il Presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), Gianni Filippa – è destinata ad aggravarsi pesantemente nella prossima rilevazione trimestrale. Il calo della produzione e il peggioramento delle attese di ordini dal mercato interno, già strutturalmente più debole, per la prima volta non sono stati e non verranno compensati dalle attese di esportazioni, che hanno un’importanza notevole nei nostri territori. L'emergenza Coronavirus, i cui effetti a lungo termine sono ancora da quantificare, è lontana dal concludersi. Le nostre imprese sono strutturalmente forti e resilienti ma i problemi di forniture e consegne stanno iniziando a emergere. Servono misure strutturali che sostengano le esigenze di cassa e le riorganizzazioni di produzione, acquisto materie prime e gestione scorte con cui ci stiamo confrontando nel ridefinire le strategie aziendali”.

IV TRIMESTRE 2019: I DATI A CONSUNTIVO A CURA DELLA C.C.I.A.A. DI BIELLA E VERCELLI

I risultati emergono dall’Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera, condotta dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli nell’ambito dell’analisi congiunturale regionale. La rilevazione è stata condotta nel mese di gennaio 2020 con riferimento al periodo ottobre-dicembre 2019.

BIELLA

Nel quarto trimestre del 2019 il sistema manifatturiero biellese registra un calo della produzione industriale in tutti i settori, con alcuni comparti in evidente difficoltà.

Nel periodo ottobre-dicembre 2019, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -4,0 punti percentuali, risultato peggiore della media regionale piemontese, sostanzialmente stabile (-0,4%) e che pone Biella all’ultimo posto della graduatoria provinciale del trimestre in esame.

Nell’ambito del dato globale della manifattura biellese, il solo segnale quantomeno di debole stazionarietà è registrato dalle altre industrie (-0,2%) e dalle altre industrie tessili (-0,3%). In calo la meccanica (-2,2%), il finissaggio (-3,6%), in modo più marcato la filatura (-5,8%), mentre la tessitura registra un dato piuttosto preoccupante (-12,6%).

Risultano ancora in calo gli ordinativi provenienti dal mercato interno (-3,1%), meno alta ma significativa per la funzione di traino, la contrazione da quello estero (-0,8%).

Scende anche il fatturato totale (-2,0%), in misura analoga quello estero (-1,7%).

VERCELLI

Nel quarto trimestre del 2019 il sistema manifatturiero in provincia di Vercelli registra un lieve calo della produzione industriale con evidenti differenze tra i diversi settori.

Nel periodo ottobre-dicembre 2019, la variazione tendenziale grezza della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari a -0,9 punti percentuali, risultato al di sotto di quello registrato a livello medio regionale (-0,4%).

Il risultato della produzione industriale in provincia di Vercelli vede il solo comparto della rubinetteria e valvolame (+2,0%) registrare una dinamica lievemente positiva, nell’ambito del settore della metalmeccanica in generale contrazione (-3,3%). Le altre industrie registrano una blanda crescita (+0,8%). Dati all’insegna della stazionarietà per il settore alimentare (+0,3%) e per il tessile e abbigliamento (+0,4%).

Con il segno meno, in maniera piuttosto marcata, la chimica (-9,7%), che mostra il perdurare di una forte contrazione. In lieve calo gli ordinativi dal mercato interno (-1,0%) mentre sono fermi quelli dal mercato estero (-0,0%).

Il fatturato totale cala leggermente (-0,7%), in misura minima cresce quello estero (+0,6%).