Coronavirus, Barbara Greggio: "Molte banche aiuteranno il commercio"

Nei giorni scorsi è stato aperto un tavolo di crisi dall'assessore al commercio di Biella, Barbara Greggio che ha lavorato in sinergia con U.I.B, Ascom, Confesercenti, Cna e Confartigianato con competenza e positività. I primi risultati positivi ci sono, entro venerdì si potrebbero aggiungere altri. Sarebbe intenzione degli Istituti di credito affrontare concretamente l'emergenza Coronavirus, su pressione della stessa Greggio. "I primi contatti sono stati positivi -commenta l'assessore- venerdì nella call con tutte le banche avremo la certezza. Chiederò specifiche, dove esistano posizioni di lavoratori con mutui o finanziamenti in atto, agli istituti di credito che hanno espresso un'apertura. Le imprese biellesi hanno trovato risposte. Sto lavorando da due settimane e mi sembra un grande risultato. Nello specifico nell'articolo vostro di questa mattina "Il grido d'aiuto di una negoziante di Biella" potrà avere la sospensione di eventuali pagamenti con piani di rientro a lungo termine rateizzabili nell'immediato".

Ma il commercio, le imprese sono anche e soprattutto gli autonomi. "Venerdì chiederò -continua Greggio- che le misure vengano adottate anche per autonomi e ditte individuali che hanno difficoltà dove le più esposte potrebbero essere parrucchiere e estetiste. Per queste categorie, a seconda del caso dove sarà necessario e comprovata la difficoltà del momento, le banche andranno incontro. E' vero che in questo momento la priorità è la salute delle persone ma dobbiamo essere pronti a non far tracollare l'economia. Abbiamo il dovere di proteggere le imprese. Dobbiamo prestare molta attenzione, una volta terminata l'emergenza, a non perdere posti di lavori. Economicamente e psicologicamente noi ci siamo".