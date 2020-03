Crede che gli abbiano rubato l'auto invece era stata rimossa dalle forze dell'ordine

Curioso fatto in Valle Elvo. Nella giornata di martedì 10 marzo si è presentato alle forze dell'ordine un uomo per denunciare il furto della sua auto parcheggiata in una via comunale nelle vicinanze della propria abitazione. Dopo qualche accertamento gli è stato riferito che la macchina non era stata rubata ma bensì rimossa con il carro attrezzi perchè non era in regola con la copertura assicurativa.