Coronavirus, AISM Biella annulla i banchetti di oggi e domani

AISM Biella ha prolungato la sospensione delle attività di benessere e di gruppo almeno fino al 3 aprile, ed annullato gli incontri per i volontari dei banchetti previsti per oggi, giovedì 12 marzo, e domani, venerdì 13.

AISM ha inoltre cancellato la manifestazione nazionale di raccolta fondi "La Gardensia di AISM", già rimandata al 20-21-22 marzo. "A seguito dell'inasprirsi della situazione, - comunica AISM Biella - il venir meno dei luoghi di distribuzione e le forti restrizioni nello spostamento delle persone, è annullata la manifestazione "La Gardensia di AISM", in quanto la qualità delle piante sarebbe stata garantita solo fino a fine aprile, periodo al momento non praticabile".

Per AISM "La Gardensia" rappresenta, oltre ad una straordinaria occasione di sensibilizzazione e comunicazione della propria causa, anche una notevole entrata di circa 3 milioni e mezzo di euro che vanno a sostenere, insieme a "la Mela di AISM", le attività, in particolare quelle di territorio.

Continua invece la vendita dei biglietti della lotteria "Per un mondo libero dalla sclerosi multipla", che si possono trovare in numerose attività e negozi di Biella e del Biellese; oppure presso la sezione cittadina; oppure prenotandoli ai numeri 015/8494363, 3477854024 (sms) o 3356597929 (whatsapp) o alla mail aismbiella@aism.it.

"La nostra sezione - dichiara AISM Biella - cercherà di potenziare le manifestazioni locali in atto: in questo periodo e fino al 23 maggio, data dell'estrazione di "Per un mondo libero dalla SM", ci concentreremo, in tema di raccolta fondi, a rafforzare proprio questa lotteria. Pertanto se qualcuno vuole darci una mano a distribuire più biglietti possibili, è ben gradito. Le modalità sono diverse: prendersi carico di un blocchetto (sono rimasti quelli da 25 biglietti, ogni biglietto costa 1 €) da vendere tra i propri familiari, amici, conoscenze, colleghi di lavoro, in occasione di cene o pranzi, all'interno della propria azienda; oppure se si conosce un negozio del paese in cui portarli; oppure dare la propria disponibilità per futuri banchetti, ovviamente quando la situazione si sistemerà.Ringraziamo chi si è già prodigato fino ad oggi nel darci una mano sia con la lotteria sia con tutti i nostri banchetti di raccolta fondi".