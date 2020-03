Da Ortopedia Pozzato consegne a domicilio per gli over 60

Ortopedia Pozzato risponde così a questo periodo di incertezze e decreti: se sei over 60, puoi usufruire delle consegne a domicilio nelle città di Cossato, Biella e zone limitrofe, direttamente a casa tua. Basta una telefonata alla sede di Cossato per richiedere il prodotto o servizio che meglio risponde al tuo bisogno in questo momento.

“Sono giorni faticosi ed è fondamentale attenersi alle regole. - dice la titolare e tecnico ortopedico Barbara Bertinazzi - La sicurezza di tutti è la cosa più importante ora, per questo abbiamo deciso di offrire questo servizio a domicilio per chi ha più di 60 anni. Siamo in grado di portare i prodotti che servono in maniera sicura e con le dovute precauzioni come da ordine ministeriale (mascherine, guanti e disinfettanti per i nostri dipendenti)”.

Il numero di telefono per richiedere il prodotto e la consegna a casa è: 015 94673.

