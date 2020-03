Coronavirus, orari ridotti in Provincia

Alla luce della situazione attuale, delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020, del decreto #iorestoacasa del 10 marzo 2020 del Presidente del Consiglio, la Provincia di Biella sceglie la prudenza e si allinea alle disposizioni che impongono di rispettare scrupolosamente le norme volte a evitare assembramenti e code in luoghi pubblici.

A tale fine si è deciso di regolare l’afflusso del pubblico, limitando l’orario di apertura con presenza dei visitatori presso gli uffici provinciali alle sole giornate del lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. Gli uffici garantiscono, per tutti i giorni lavorativi della settimana, le attività verso l’utenza e sono sempre a disposizione per ogni informazione per via telematica e telefonica.

A tal fine, si raccomanda il gentile pubblico di privilegiare i canali telefonici per ogni tipo di richiesta o assistenza concernente l’attività lavorativa e di utilizzare la posta elettronica certificata per la trasmissione della documentazione.

Per informazioni sui servizi e sulle attività degli uffici si può consultare il portale della Provincia di Biella www.provincia.biella.it .

Per contattare gli uffici è a disposizione, come sempre, il Centralino tel. 015 8480611.

Per l'invio di documentazione via PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Qualora si rendesse indispensabile recarsi di persona presso gli uffici provinciali si invitano i cittadini a contattare l’ufficio di riferimento e a prendere appuntamento in forma individuale.

Ogni comunicazione di interesse pubblico relativa al funzionamento degli uffici di Provincia di Biella sarà comunicata tempestivamente attraverso i nostri canali web:

www.provincia.biella.it

pagina Facebook ufficiale Provincia di Biella