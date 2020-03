ACHIEVE the ARCHIVE, un omaggio a chi consegna un capo FILA storico

Consegna un capo FILA storico e ricevi un omaggio!

Il progetto ‘ACHIEVE the ARCHIVE’ è un contest ideato per celebrare i primi 10 anni di Fondazione FILA Museum: scopo dell’iniziativa è ampliare il già ricco archivio storico e diffondere la realtà della Fondazione attraverso le possibilità del web e dei social network.

Il progetto consiste in un concorso basato sullo scambio di un capo di abbigliamento o un accessorio o un paio di scarpe, che il consumatore nonutilizza più, con un omaggio a marchio FILA. Lo scambio è vantaggioso per entrambe le parti: per l’utente che riceve un capo nuovo, ma anche per l’archivio della Fondazione, implementato grazie al sostegno della community.

Partecipare è semplice: basta inviare la foto del capo, della scarpa o dell’accessorio all’indirizzo e-mail info_fondazione@fila.com inserendo come oggetto ‘ACHIEVE the ARCHIVE’ e specificando tutte le informazioni di cui si è in possesso.

In alternativa è possibile postare la fotografia sui propri account social,utilizzando l’hashtag #AchieveTheArchive e il tag @fondazione_fila_museum.

La Fondazione risponderà in maniera celere e, in caso di esito positivo, si potrà effettuare lo scambio. Inoltre, avrà facoltà di accettare o meno il capo e avrà la responsabilità, qualora la permuta andasse a buon fine, di premiare i partecipanti.

Per consultare il regolamento: www.fondazionefila.com

Per informazioni:e-mail – info_fondazione@fila.com

Telefono – 015 0997011 - 015 0997012