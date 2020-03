L'appello dell'assessore regionale Chiorino agli studenti: “Siate responsabili e continuate a studiare” VIDEO

“Mi appello a tutti gli studenti piemontesi: stiamo vivendo un momento certamente difficile. Siate consapevoli che chiudere le scuole è stata una decisione molto sofferta e che questo, per voi, non è un periodo di vacanza”. A parlare l'assessore regionale alla Scuola Elena Chioriono che, sui propri canali social, si è rivolta direttamente agli studenti della regione Piemonte.

“Dovete continuare a studiare, a seguire le indicazioni dei vostri insegnanti, attenendovi anche alle regole che vi daranno i vostri genitori – prosegue in un post - Mi raccomando, non uscite, state in casa, ma continuate a leggere e a studiare!Tutti insieme ce la faremo a superare questo momento e a tornare alla normalità”.