Il grido d'aiuto di una negoziante di Biella: “Incassi zero. Come pago luce, gas, affitto?”

“Sono una negoziante di Biella e abbiamo bisogno di aiuto!!!!!!!!! Incassi zero ormai da un mese da quando è esploso il coronavirus. Gli unici che lavorano è il settore alimentare. Parlano, parlano parlano, intanto stiamo affondando. Come paghiamo l'affitto, la luce, il gas? Ma soprattutto come mangiamo? Ho fatto 200 chiamate ieri mattina tra commercialista, Comune e altre utenze: nessuno sa nulla.

Dicono che non c'è ancora nessun decreto che bisogna pagare, le bollette continuano ad arrivare, ma se non incasso nulla come faccio a pagare ? Ho paura, questa volta non ci salva nessuno. Mi sento sola abbandonata: il lavoro e i sacrifici di una vita andati in fumo in meno di un mese. Abbiamo bisogno di Aiuto, non abbandonateci”.